Юный полузащитник Депортиво Санта Крус Марсело Альенде может усилить донецкий Шахтер.
Марсело Альенде, Via Central
03 февраля 2017, 12:27
Как информирует издание Goal.com, в ближайшее время Марсело Альенде станет игроком Шахтера. Деталей сделки пока нет.
17-летний Марсело Альенде является игроком Депортиво Санта Крус, который выступает в третьем по силе дивизионе чилийского футбола. Играет на позиции атакующего полузащитника.
Ранее Альенде находился на просмотре в лондонском Арсенале, где местная пресса дала ему прозвище "новый Алексис Санчес".
В 2015 году Альенде был капитаном сборной Чили на чемпионате мира среди 17-летних футболистов. Там он отыграл 4 матча и забил 2 гола.