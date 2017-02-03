Украина

Юный полузащитник Депортиво Санта Крус Марсело Альенде может усилить донецкий Шахтер.

Как информирует издание Goal.com, в ближайшее время Марсело Альенде станет игроком Шахтера. Деталей сделки пока нет.

17-летний Марсело Альенде является игроком Депортиво Санта Крус, который выступает в третьем по силе дивизионе чилийского футбола. Играет на позиции атакующего полузащитника.

Ранее Альенде находился на просмотре в лондонском Арсенале, где местная пресса дала ему прозвище "новый Алексис Санчес".

В 2015 году Альенде был капитаном сборной Чили на чемпионате мира среди 17-летних футболистов. Там он отыграл 4 матча и забил 2 гола.