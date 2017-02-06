Украина

Защитник Леха Тамаш Кадар похоже, что не пополнит ряды киевского Динамо в текущее трансферной окно.

В середине января, сообщалось, что венгерский футболист польского Леха Тамаш Кадар находится в шаге от перехода в стан действующего чемпиона Украины. Тогда, киевляне предлагали за игрока два миллиона евро плюс бонусы.

Интересно, что в 2008-м Кадара за 1,35 миллионов евро подписал Ньюкасл. В 2012-м игрок перебрался в Роду. За Лех защитник выступает с лета 2015-го года, когда поляки подписали футболиста Диошдьера за 450 тысяч евро.

Тем не менее, по информации издания Sport Arena, универсал Леха уже в ближайшее время может пополнить ряды одного из коллективов чемпионата России. Вице-президент польского клуба Петр Рутковски сообщил, что Лех не согласен с теми условиями, которые им предлагает Динамо, а потому, уже сейчас они намерены предложить игрока российским клубам, причем за меньшую сумму.

"Прекрасно понимаю разочарование Кадара. Если бы я был на его месте, то тоже был бы зол. Ситуация для него действительно выглядит не очень простой, но дело не только в его желании. Нужно учитывать и собственные интересы", — сказал вице-президент польского Леха.

Одной из причин, почему Лех может отказать в трансфере Кадара, является желание киевского клуба расплатиться за переход игрока частями, что определенно не устраивает поляков.

В нынешнем сезоне Кадар сыграл 18 матчей. За национальную команду игрок провел 37 встреч.