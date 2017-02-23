Украина

Накануне возобновления нашего чемпионата Football.ua расставляет главные акценты, касающиеся команд и будущих тенденций в лиге.

Уже в субботу, 25 февраля, матчами в Запорожье и Львове стартует вторая часть сезона в отечественной Премьер-лиге. На первом этапе командам осталось сыграть всего четыре тура, после чего окончательно сформируются две шестерки, одна из которой разыграет места в еврокубках, а другая – отсеет из Премьер-лиги два самых слабых коллектива. За время зимнего перерыва практически во всех клубах произошло немало интересных событий, которые позволяют не только задаваться вопросами, но и отвечать на них, акцентируя внимание на ключевых эпизодах.

Пожалуй, главным ньюсмейкером зимы среди 12 клубов стал… аутсайдер чемпионата, имеющий в своем активе 5 очков после 17 туров. Карпаты продали одного из лучших нападающих лиги в Шахтер (и Бланко Лещук уже успел забить Сельте), а также потеряли сразу двух левых защитников, которые всегда были на хорошем счету в Украине: Костевич дождался трансфера и поехал бороться за чемпионство в Польше, а Кравец на правах аренды отправился в Испанию. Еще и не сумевший заиграть во Львове Кадимян перешел в Зарю, а некогда основной Карноза оказался не нужен клубу. Удивительно, но именно Карпаты, не вылезая из болота турнирной таблицы, регулярно продают футболистов, зарабатывая таким образом деньги на свое существование. Поэтому команда всегда находится в эпицентре внимания среди и украинских, и европейских скаутов.

И в новом году за львовской командой наблюдать будет более, чем интересно. Во-первых, клуб подписал нескольких талантливых игроков с украинским паспортом (Хомченко, Филимонов). Во-вторых, вернул из Вильярреала Гуцуляка, который при наличии игровой практики вполне способен сделать поворотный момент в своей карьере и заставить обратить на себя внимание тренеров национальной сборной (можете расценивать это как прогноз). Также зелено-белые арендовали у Шахтера талантливого Матвиенко, который наконец-то начнет играть на уровне УПЛ регулярно. В-третьих, во Львов переехали два легионера, за качество одного из которых отвечает прекрасно зарекомендовавший себя в агентской работе Олег Смалийчук, а другого – тот самый Роша Батиста.

Ну, и в целом Карпаты провели очень недурственную трансферную кампанию, потеряв/отсеяв больше десятка футболистов, которым необходима была замена. Олег Дулуб осенью обратил взоры на Карпаты возрождением позабытых для нашего чемпионата 3-5-2, однако зимой не наигрывал эту схему, заявив, что для реализации такой игровой модели ему нужны соответствующие исполнители. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что уход Костевича, Кравца и Бланко Лещука изменит в том числе и стиль игры команды. Белорусский тренер наконец получил возможность планомерно подготовить Карпаты, ведь осенью ему пришлось все делать и менять на ходу. В Беларуси этот специалист выделялся тем, что на протяжении сезона мог использовать около 8-10 игровых схем, в зависимости от соперника. И теперь за Карпатами, несомненно ставшими за зиму командой, которую строил именно нынешний тренер, а не его предшественники, следить будет интересней еще и по этой причине. Львовянам предстоит тяжелейшая борьба за выживание, и именно этот клуб, его руководство, игроков, и тренера все будут обсуждать от игры к игре – не сомневайтесь, что поводы для этого найдутся всегда.

Пришли Ушли п. Гуцуляк (Вильярреал, в. ар.), з. Пас (Темперли, Аргентина, ар.), п. Шина (Сан-Паулу Ваи-Ваи, Бразилия), в. Боровик, п. Филимонов (оба – Черноморец), н. Хомченко (Волынь), з. Дитятьев (Ворскла) з. Кравец (Луго, Испания, ар.), з. Костевич (Лех, Польша), н. Кадимян (Заря, с.а.), н. Бланко Лещук (Шахтер), з. Новотрясов, п. Рудыка (оба – Ильичевец), н. Страшкевич (Верес), п. Карноза (Черноморец), н. Окечукву, п. Чумак, п. Ярошенко (все – ?)

Ориентировочный состав весной: Боровик – Мирошниченко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко – Филимонов, Клец, Худобяк – Ксенз, Шина, Хомченко.

Слова

Олег Дулуб, главный тренер Карпат:

– Недавно я разговаривал с президентом Петром Дыминским по поводу того, почему не подошли новички. Мы сошлись во мнении, что Карпаты нуждаются в хорошем селекционном отделе. Половина потенциальных новичков была не готова. Медицинские тесты показывали, что игроки вроде и квалифицированные, но у каждого из них разный уровень готовности. К тому же, это легионеры, а они должны быть сильнее наших ребят. До 28 февраля будем искать новых игроков. Может быть, будут еще приобретения. И это не те люди, которые были на сборах.



Дмитрий Клец, полузащитник Карпат:

– Команда становится все более сыгранной, присоединилось много новичков. Конкуренция в команде хорошая, на каждую позицию есть по 2-3 игрока. Все с нетерпением ждут старта чемпионата. Будем радовать своих болельщиков.

Главное событие зимы:

Две недели тому назад стало известно о том, что КДК ФФУ пригрозило Карпатам лишением профессионального статуса, если клуб не закроет дело против своего бывшего футболиста Владимира Гудымы, который из-за старых долгов клуба обратился в суд общей юрисдикции. На эту ситуацию сразу же отреагировал генеральный директор клуба Юрий Дячук-Ставицкий, который заявил, что действия футболиста он считает не совсем адекватными, и руководство клуба не допустит, чтобы Карпаты потеряли профессиональный статус. А уже через несколько дней стало известно, что львовский клуб выиграл суд у ФФУ. В общем, что-то подсказывает, что точку в этом деле ставить рано...

Если же говорить о чисто игровых моментах, то, безусловно, главное событие для команды – потеря Густаво Бланко Лещука. Карпаты без него будут другими, поскольку именно этот игрок определял игру команды в атаке.

С момента, когда главным руководителем клуба из Каменского стал Вардан Исраелян, дела у Стали идут отвратительно. Сначала Эрик ван дер Меер не смог перестроить команду, привыкшей при Владимире Мазяре играть в силовой футбол. А после Якоб Галл сумел ухудшить даже то, что было до него. В итоге, Сталь находится на девятом месте, задачу с попаданием в первую шестерку выполнить практически нереально, а качество футбола за последний год было крайне низким.

Впрочем, репутация у нового тренера команды в Украине настолько позитивная, что с трудом верится в то, что он не справится и не выведет Сталь на совершенно новый качественный уровень. При чем, Леониду Кучуку вполне по силам сделать это уже в нынешнем сезоне. Правда, идти на подвиги ему придется во второй шестерке: шансы на другой итог после первого этапа – не более, чем просто математические. Что свойственно новому рулевому Стали – о всех его коллективах всегда можно было смело сказать: "Это – чисто тренерская команда". И это – именно то, что нужно было Стали – человек, который умеет без проблем и пустых разговоров доносить свои мысли футболистам и руководить большим коллективом, полностью подчинив проект под свои тренерские взгляды.

Все, что до этого момента говорил и делал Кучук на новой для себя должности, вызывает понимание и одобрение, как у болельщиков, так и руководителей клуба. Наставник заявил, что он готов работать с теми футболистами, которые были в клубе на момент его прихода, и отказался от большого количества новичков в пользу талантов из U-21 и U-19. Как итог: руководители довольны возможностью сэкономить, но в то же время продолжать требовать результата, старожилы команды остались в обойме и теперь им нужно отблагодарить тренера своей работой, молодежь получит шанс проявить себя по-настоящему под руководством тренера, который умеет раскрывать игроков на все сто. Пока что Кучук сделал все, чтобы получить полную поддержку и от подчинённых, и от начальства, и от болельщиков. А его предыдущий опыт позволяет ждать от Стали в новом году футбола совершенно иного качества и других результатов.

Пришли Ушли Шабанов (Волынь), Леандро (св.а.) Дансо (Йерв, Норвегия)

Ориентировочный состав весной: Панькив – Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Воронин – Каленчук, Карасюк – Задерака, Э.Малакян, Мысык – Карикари.

При этом, отмечаем, что Леонид Кучук – приверженец регулярной ротации состава, так что он несомненно будет меняться от игры к игре, в зависимости от готовности футболистов.

Слова

Вардан Исраелян, президент Стали:

– С Леонидом Станиславовичем я давно знаком. Хорошо знаю его работу по киевскому Арсеналу. Он тренер, у которого имеются свои мысли, подход к футболу, собственная футбольная философия. Исходя из всего перечисленного, мы решили, что Леонид Кучук будет полезен, как для нашего клуба, так и всего украинского футбола. Сталь находится на стадии становления и нам необходимо сейчас правильно заложить фундамент для того, чтобы знать куда в дальнейшем будет двигаться клуб. Причины расставания с Якобом Галлом? Самая главная причина – отсутствие того результата, которого мы ожидали увидеть. Плюс не было видно развития клуба.

Леонид Кучук, главный тренер Стали:

– У нас есть ряд игроков, которые в перспективе могут быть очень сильными футболистами. Я говорю в том числе и о четверых украинских молодых футболистах, которых мы взяли из дублирующего состава. Я очень доволен, что мы их взяли. Можно, конечно, пойти по другому пути – набрать десять новых футболистов, которые завтра тебе скажут: "А я не хочу играть". Поэтому я считаю, что в это время надо своих ребят раскрывать. Хотя, возможно, не всегда эти попытки и будут плодотворными. Но тем не менее.

Главное событие зимы:

Ответ очевиден, ведь многие специалисты считают, что именно приход Кучука в Сталь – главное событие зимнего трансферного окна во всей украинской Премьер-лиге.

Днепр и Волынь

Двое горемык нашего футбола — у них нет возможности брать новых футболистов. Они могли разве что попытаться удержать по максимуму игроков игравших важную роль осенью, но даже это было бы неправильным решением. Поскольку лучшее, что может любой клуб сделать в такой ситуации — кого-то продать, а кого-то и просто отпустить, облегчив зарплатную ведомость. Ведь на данном жизненном отрезке говорить о каких-то перспективах нет смысла.

Конечно особо печальная ситуация в Днепре — денег нет, перспектив тоже. Вернее — есть вполне реальная перспектива оказаться в первой лиге. Зимой днепропетровцев покинуло много игроков, хотя основных среди них не так уж и много. К примеру, Лучкевич из-за травмы пропустил восемь туров и Михайленко научился обходиться без него, хотя нужно признать, что возвращение Валерия резко взбодрило днепровцев — в пяти матчах при нем (один на кубок) команда трижды победила, и по разу сыграла вничью и проиграла (Шахтеру). К основным можно причислить еще и Политыло — остальные же (Близниченко, Пико, Назаренко, Шелихов, Варцаба, Васильев, Бохашвили, Ларин) — те, уход которых Днепр не особо почувствует.

Волынь потеряла только двоих — Шабанова и Хомченко. Их уровень (особенно Шабанова) позволяет ставить перед собой более интересные задачи, нежели игра за Волынь. Но под конец сбора травмировался Герасимюк – учитывая, что у Волыни и так опытных игроков мало, эта травма очень некстати. Герасимюк пропустит около месяца.

Пришли Ушли п. Лучкевич (Стандард, Бельгия), п. Политыло (Ордабасы, Казахстан), п. Близниченко (Карабюкспор, Турция), п. Пико (с.а.), п. Назаренко (с.а.), в. Шелихов (с.а.), в. Варцаба (с.а.), п. Васильев (с.а.), н. Бохашвили (Рух), з. Ларин (Дунав, Болгария)

Ориентировочный состав на весну: Лунин – Адамюк, Сваток, Лопыренок, Полевой – С.Кравченко, Ротань, Когут – Лунев, Вакулко, Баланюк.

Пришли Ушли з. Шабанов (Сталь, с.а.), н. Хомченко (Карпаты, с.а.)

Ориентировочный состав на весну: Кичак – Романюк, Гороповшек, Логинов, Шаповал – Чепелюк, Мемешев – Дудик, Задерецкий, Диденко – Петров.

Слова

Андрей Стеценко, генеральный директор:

«Мы все надеемся, что Днепр не прекратит существование, но реально отдаем себе отчет, в какой ситуации находится клуб. Сейчас мы находимся под реальной угрозой перевода в Первую лигу».

Виталий Кварцяный, главный тренер:

«Сейчас только могу поблагодарить инвесторов за многолетнее сотрудничество. Если бы сказали конкретно, что нас ждет, было бы легче общаться с футболистами, они бы знали свою судьбу и лучше бы относились к своему развитию. Самое худшее – не знать, что будет завтра»

Главное событие зимы. Днепр:

Новость о возможном переводе в первую лигу. Одно дело когда такое может случиться с Волынью, и совсем другое, когда с такой именитой командой как Днепр, которая еще ни разу не играла в Первой украинской лиге.

Главное событие зимы. Волынь:

Лавина зарплатных и трансферных претензий. Сейчас только ленивый не обратился в КДК ФФУ по поводу задолженностей Волыни. Это сложно назвать событием – такое развитие читалось. Просто больше ничего интересного у Волыни не происходило.

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