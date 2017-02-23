Украина

В ближайшее время нападающий Динамо Александр Гладкий может покинуть свой клуб.

Как сообщает телеканал Футбол 1, на днях Александр был отправлен в дубль киевской команды. По информации источника, таким образом клуб всячески пытается надавить на футболиста, чтобы тот сам покинул Киев.

Разрывать контракт не в интересах Динамо, ведь в этом случае клубу придется заплатить Александру определенную сумму, а действующее соглашение нападающего рассчитано до лета 2019 года.

Ожидается, что в ближайшее время Гладкий встретится со своим агентом, чтобы обсудить свои дальнейшие перспективы.

Интересно, что в дубль 29-летний форвард был отправлен за отказ уйти в аренду в российский Крылья Советов.

Гладкий пополнил ряды Динамо перед стартом сезона на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел за свою команду 8 матчей в УПЛ, но не забил ни одного гола.