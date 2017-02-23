Полузащитник Шахтера Дентиньо пропустит внушительный период времени из-за травмы.
ДЕНТИНЬО, FOOTBALL.UA
23 февраля 2017, 10:48
Напомним, Дентиньо получил повреждение колена в первом матче Лиги Европы против Сельты (1:0).
Из-за этого повреждения бразилец не полетел с командой в Харьков на ответный поединок с Кельтами.
Как информирует телеканал Футбол 1, травма полузащитника оказалось достаточно серьезной.
Ориентировочные сроки восстановления — два месяца.
В текущем сезоне Дентиньо провел за Шахтер 27 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.