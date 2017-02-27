Украина

Нападающий Александрии Станислав Кулиш получил признание от экспертного совета УПЛ.

В 19-м туре Премьер-лиги Александрия разгромила Волынь 6:0. Кулиш в этой встрече отметился 4 забитыми мячами.

УПЛ вместе с ТМ "Parimatch" провела опрос среди специалистов, которые входят в ее экспертный совет. В этот совет входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик и Дмитрий Поворознюк. Они назвали форварда Александрии лучшим игроком 19-го тура.

Официальный сайт УПЛ сообщает, что за Кулиша проголосовали "две трети респондентов".