Украина

Пользователи с российским ip-адресом не смогут просматривать украинский футбольный ресурс Football.ua.

Решением ФНС 2-6-27/2016-12-06-144-АИ от 8 декабря 2016 года Football.ua был добавлен в список заблокированных веб-ресурсов в Российской федерации.

Впрочем, проблемы с входом на ресурс при наличии российского ip-адреса появились только сегодня.

Основанием для блокировки стала статья 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ниже приводим информацию о ней с ресурса http://eais.rkn.gov.ru/ без правок.

Статья 15.1

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

1 ноября 2012 года вступила в силу статья 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней раскрывается порядок ведения Единого реестра, главной особенностью которого является ограничение на территории Российской Федерации доступа к противоправной информации. В данной статье предусмотрены следующие основания для внесения сведений в Единый реестр:

1. Решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти в отношении распространяемых посредством сети «Интернет»:

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений;

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов его совершению;

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами;

д) информации, распространение которой запрещено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» а также Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи.

2. Указанные сведения вносятся в Единый реестр также и на основании вступившего в законную силу решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», противоправной.

Нормативно-правовые акты:

1) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (PDF)

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101 «О единой автоматизированной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (PDF)

3) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 11 сентября 2013 года № 1022/368/666 «Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (PDF)

4) Временный регламент исполнения государственной функции создания, формирования и ведения единой автоматизированной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (PDF)

5) Порядок взаимодействия оператора единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» с провайдером хостинга, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 11 февраля 2013 года № 170 (PDF)

6) Рекомендации по ограничению доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». (PDF)