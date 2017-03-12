Украина

Подопечные Романа Монарева на домашней арене уверенно переиграли киевское Динамо.

Чемпион страны против новичка элиты. 2-я команда чемпионата против 9-й. Претенденты на чемпионство и в лучшем случае середняки. Словом, на бумаге все говорило в пользу Динамо. Киевляне и так отставали от Шахтера на 13 очков, что при нынешних условиях (да и не только нынешних) кажется непреодолимым расстоянием. Впрочем, бороться нужно до конца и поэтому вполне ожидаемо было бы, если бы динамовцы разгромили хозяев поля.

Но увы для множества поклонников украинского футбола, на поле не было видно, где играет команда с многомиллионными (по крайней мере, в гривнах) Гонсалесом, Ярмоленко и тем же Кадаром, а где – тот коллектив, что в прошлом туре разгромно проиграл Стали.

Сегодня в составе команды из Кропивницкого дебютировал Эсеола, и именно Адеринсола в этом матче играл так, будто за него заплатили 10 млн евро Базелю. Для начала судья должен был ставить опасный штрафной за фол на нем со стороны Рудько, но откровенно прозевал момент.

Зато все видел рефери чуть позже, когда назначал штрафные в опасной близости от штрафной за 2 гола на Эсеоле. Два фола – два удара – два гола. Бацула и Полегенько красивейше исполнили стандарты и принесли победу Зирке.

А что Динамо, когда нужно было отыгрываться? А ничего. Пробивал по воротам Домагой Вида, но ему чуть-чуть не хватило точности. Немного не дотянулся до мяча Денис Гармаш. Вот, собственно, и все опасные моменты, которые можно вспомнить у ворот Паста.

На достойном уровне сегодня игру среди Динамо провел лишь Морозюк, который пытался обострять ситуацию подачами. Дерлис Гонсалес в очередной раз был малозаметен, не пошла игра у Ярмоленко, не было видно Беседина с Яремчуком, Пантич и Кадар то и дело проигрывали Эсеоле, Рудько ошибся в моменте с первым голом...

Нужно отдать должное Зирке и порадоваться за ее фанатов, ведь команда заслуженно переиграла сегодня Динамо. А вот на Динамо смотреть очень больно. Пусть может кто-то и болеет за Шахтер, но, уверен, даже им не весело смотреть, как единственный на бумаге соперник в борьбе за чемпионство безвольно уступает в Кропивницком. При всем уважении к Зирке.

Евгений Музыка, Football.ua

Зирка – Динамо 2:0

Голы: Бацула, 33, Полегенько, 71

Зирка: Паст – Фатеев, Перейра, Полегенько — Жуков, Лупашко, Борха, Чичиков, Бацула – Ситало (Акименко, 69), Эсеола (Билоног, 81).

Динамо: Рудько – Морозюк, Пантич, Вида, Кадар – Рыбалка (Сидорчук, 72), Гармаш, Буяльский – Ярмоленко, Гонсалес (Яремчук, 46) – Беседин.

Предупреждения: Эсеола, Билоног – Рыбалка, Кадар, Гармаш.