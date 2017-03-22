Украина

Перспективный полузащитник каменской Стали Михаил Месхи в интервью Football.ua рассказал о своих целях в нынешнем клубе.

- Михаил, в декабре прошлого года вы дебютировали в чемпионате Украины. Расскажите о своих эмоциях.

- Дебют в Премьер-лиге вызвал у меня смешанные чувства. Безусловно, для любого молодого футболиста приятно сыграть первый поединок в чемпионате Украины. Да еще и в матче против такой команды, как Шахтер. Однако в той игре мы проиграли и поводов для веселья особо не было. Хотел оправдать доверие главного тренера, но волнение и недостаток опыта не дали мне показать все, на что я способен и продемонстрировать свои лучшие качества.

- После того самого поединка с Шахтером вы перестали попадать в заявку первой команды. Как думаете, в чем причина?

- Это был предпоследний матч перед зимним перерывом, у нас поменялся главный тренер. Я прошел зимние сборы с первой командой, и, наверное, не смог выиграть конкуренцию у более опытных футболистов на своей позиции. Ничего страшного, у меня все впереди. Нужно много работать и доказывать тренерскому штабу первой команды, что я способен играть на высшем уровне. Именно эта цель сейчас стоит передо мной, и я делаю все, чтобы это произошло как можно скорее.

- Часто ли общаетесь с главным тренером команды Леонидом Кучуком? Рассчитывает ли на вас наставник в ближайшем будущем?

- Леонид Станиславович внимательно следит за играми дублирующего состава, общается также с тренером дубля, поэтому все старания молодых футболистов не останутся незамеченными. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Самое главное — это делать свое дело добросовестно, с полной самоотдачей и желанием.

- В первой части сезона Сталь финишировала на восьмом месте. Как считаете, по силам ли команде занять первое место в своей группе по итогам сезона?

- Безусловно, с тем уровнем футбола, с тем желанием и самоотдачей, которые показывает команда сейчас — это возможно. Однако такой цели у Стали нет. Наша задача — побеждать в каждом матче и показывать высокий уровень игры и организации. К сожалению, команде не удалось войти в первую шестерку, но сейчас будет закладываться фундамент для работы на следующий сезон.

- После прихода в команду Леонида Кучука Сталь заиграла совсем по-другому. В последних четырех турах вашей команде удалось набрать 10 очков. В чем причина такого резкого успеха?

- Поменялось почти все. Появилась стратегия игры, тактические наработки, огромное желание и самоотдача, а это — главные составляющие победы в каждом матче. В команде начинает появляться дух победителя и уверенность в собственных силах. Именно это и приносит успех команде.

- Вы начинали карьеру в донецком Металлурге. Как в итоге получилось, что вы оказались в Стали?

- В Металлурге я был еще с академии, играл за U-19, но когда клуб прекратил свое существование, а руководство и многие тренера перебрались в Сталь. Таким же путем последовал и я. С тренером, который сейчас руководит молодежным составом, Егише Меликовичем, я работал еще в Металлурге. Именно он дал мне многое. Благодаря ему я быстро прогрессировал и уже через полгода меня позвали на мой первый сбор с первой командой.

- Учитывая то, что вы родом из Донецка, мечтаете ли о переходе в Шахтер?

- Безусловно, мне хочется оказаться в таком великом клубе и играть с футболистами мирового уровня, но сейчас я сконцентрирован на том, чтобы вернуть себе место в первой команде Стали, прогрессировать вместе с командой и добиваться успеха. Я всем доволен здесь и благодарен клубу за все, что сейчас имею.

- Кто был вашим кумиром в детстве и на кого пытаетесь равняться прямо сейчас?

- С самого моего детства моим кумиром был Андрей Шевченко. Он тогда играл за Милан, и я не пропускал ни одного матча с участием этой команды. Я наслаждался его игрой и его голами.

Так как я полузащитник и с малого возраста всегда играл в центре поля, я был в восторге от игры Дженнаро Гаттузо. Это невероятный футболист. Он показывал невероятную самоотдачу на поле, не проигрывал ни одного единоборства и был просто скалой полузащиты Милана. Между нами есть схожести. Я также неуступчив, отдаюсь на все сто процентов и не люблю проигрывать. Именно это помогает мне прогрессировать.

- Совсем скоро сборная Украины сразится с хорватами в рамках отбора к чемпионату мира-2018. Как считаете, способна ли наша команда победить коллектив Анте Чачича?

- В нашей сборной собраны высококлассные футболисты европейского уровня, а главный тренер — живая легенда. Я считаю, что Андрей Шевченко найдет рецепт для победы над сборной Хорватии. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи сборной Украины в предстоящем поединке.

- Мечтаете ли вы о попадании в главную команды страны?

- Конечно мечтаю. Покажите мне хоть одного игрока, который этого не хочет. Каждый футболист мечтает защищать цвета сборной своей страны, но для этого необходимо много и тяжело работать. В нашей сборной собраны лучшие футболисты, а для того чтобы стать лучшим, нужно по-настоящему пахать.

Александр Пузик, Football.ua