Украина

Своими ожиданиями с Football.ua от матча Шахтер — Черноморец экс-игрок сборной Украины, в свое время успевший поиграть как в донецком, так и одесском клубе Сергей Шищенко.

- Всегда жду интересного и зрелищного футбола в Харькове. Не будет исключением и этот поединок. Думаю, рассчитывают увидеть увлекательную игру и болельщики, которые будут ждать успеха своей любимой команды. В этой паре Шахтер, понятное дело, фаворит, и я почему-то уверен, что Горняки добьются победы, показав при этом хороший добротный футбол.

- Чего стоит ожидать от подопечных Александра Бабича?

- У Черноморца очень хорошая команда. Да, в ней собраны преимущественно молодые футболисты, но они в состоянии доставить проблемы любому сопернику. Думаю, одесситы построят игру от обороны и постараются максимально быстро выбегать в контратаки. К тому же будут опасны стандарты в их исполнении.

- Моряки ведут борьбу за еврокубковую зону, в то время как Шахтер, по сути, уже чемпион. Возможна ли недооценка соперника со стороны Горняков?

- Давайте не будем спешить: впереди еще много матчей, поэтому не стоит забегать наперед. Так что Черноморцу вряд ли стоит рассчитывать на недооценку со стороны Шахтера, ведь дончане всегда играют только на победу. Тем более, что подопечные Паулу Фонсеки наверняка захотят досрочно оформить чемпионство, и на каждый матч игроки максимально мотивированы для достижения положительного результата.

Напомним, что матч Шахтер — Черноморец пройдет в Харькове 9 апреля. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона.

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