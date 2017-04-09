Украина

17:00, Харьков, стадион Металлист. Арбитр — Юрий Можаровский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

На этой неделе донецкий Шахтер должен был сыграть сразу два матча, но у подопечных Фонсеки случился непредвиденный перерыв. Матч 1/4 финала Кубка Украины с Полтавой так и не состоялся, а вокруг этой встречи по прежнему ходит масса разговоров и дискуссий. Зато у дончан появилось время подготовиться к матчу чемпионата против Черноморца.

Команды сойдутся на ухоженном газоне стадиона Металлист в Харькове. Пока что эта арена не является для Шахтера "счастливой" — тут команда вылетела от Сельты, а в чемпионате пока не забивала больше двух голов своим соперникам. Не сильно оптимистичная ситуация и по посещаемости, на что посетовал Бернард.

Черноморец едет в Харьков без особой боязни, о чем прямо сказал наставник одесситов Александр Бабич. "Команда собирается играть на победу", — серьезно ли говорил тренер или же использовал заготовки стандартных тренерских фраз? В последнее время одесситы не особо радуют своих болельщиков хорошими результатами. Ничья с Олимпиком дома? Неплохо, но если не побеждать в таких матчах, то сложно рассчитывать на успех с более сильными коллективами.

Еще большой вопрос по поводу мотивации команд. Казалось бы, Шахтер уже достаточно оторвался от соперников, но накануне матча с Черноморцем Виктор Коваленко заявил о целях команды — пройти чемпионат без поражений.

В Харьков Черноморец едет не в полном составе. Вне заявки оказались Мартыненко и Смирнов, которые получили повреждения. У Шахтера тоже есть важная потеря — матч пропустит Ярослав Ракицкий, который был удален в игре с Зарей. Зато вернулся в строй универсальный солдат Фонсеки — Дентиньо. Бразилец пока не готов играть с первых минут, но вполне может выйти с первых минут.

Матч ответит на один важный вопрос. Чье желание сильнее? Шахтера, который хочет закончить чемпионат с нулем в графе "поражения" или же Черноморца, который хочет попасть в еврокубковую зону и едет в Харьков за тремя очками?

Слова:

Александр Бабич, главный тренер Черноморца:

"Шахтер — очень хорошая команда, которая любит и умеет контролировать мяч, которая много играет на атаку. Тем не менее, постараемся сыграть организованно. Плюс ко всему, они уже выполнили свою задачу, и надеюсь, что мы подготовим наших игроков, и они выйдут более раскрепощенными на игру".

Бернард, полузащитник Шахтера:

"Готовимся к сложностям, так как Черноморец является очень сильной командой — они иногда меняет тактическую схему, играют в три центральных защитника. Они очень сильны физически и могут выходить в контратаки, что может привести к сложностям".

Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Кучер, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Коваленко, Тайсон — Бланко Лещук

Черноморец: Каневцев — Данченко, Хочолава, Азацкий, Аблитаров, Люлька — Коркишко, Ковалец, Андриевский, Кабаев — Хобленко

Травмированные: Мартыненко, Смирнов

Дисквалифицированные: Ракицкий