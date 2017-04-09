Украина

19:30, Киев, НСК Олимпийский. Главный арбитр — Анатолий Абдула. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Не будет преувеличением сказать, что противостояние Динамо и Олимпика видится самым интригующим в туре. Еще пару лет назад такие слова звучали бы дико, однако на сегодняшний день имеем следующую картину.

Донецкий Олимпик имеет неплохие шансы на попадание в еврокубки, но не только положение в таблице является аргументом в пользу интриги. Пожалуй, не было сложнее соперника для украинских грандов в этом сезоне, чем Олимпик. Достаточно лишь отметить, что Олимпик умудрился два раза отобрать очки в донецком дерби. Да и последний матч Олимпика против Динамо прошел не так давно. Еще свеж в памяти победный гол Артема Беседина перед финальным свистком.

Посреди недели у подопечных Реброва был непростой кубковый матч с Нафтовиком. Перволиговый коллектив упирался, но в итоге пропустил один гол и позволил киевлянам выйти в полуфинал. А забил в той встрече Денис Гармаш, который стал играть очень важную роль в команде при новой схеме.

Смена игровой схемы — еще один интересный нюанс, за которым очень интересно следить. Есть подозрение, что Сергей Ребров использует вновь схему в три защитника. Интересно будет посмотреть ответ от Романа Санжара, который построил очень интересный коллектив из игроков далеко не топ-уровня.

Команды подходят к матчу с серьезными кадровыми проблемами. В составе Динамо есть немало травмированных — это Цыганков, Рыбалка и Хачериди. Олимпик не сможет рассчитывать на Темура Парцванию — игрока, который начинал свою профессиональную карьеру в системе Динамо.

Ориентировочные составы

Динамо: Коваль — Вида, Пантич, Кадар — Морозюк, Сидорчук, Буяльский, Антунеш — Ярмоленко, Беседин, Гармаш

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Гошкодеря, Богданов — Гринь, Поступаленко, Шестаков — Матяж

Травмированные: Цыганков, Рыбалка, Хачериди — Парцвания