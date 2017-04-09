Украина

Нападающий Шахтера Густаво Бланко-Лещук поделился впечатлениями от игры и жизни в Марокко.

Бланко-Лещук за свою карьеру уже успел поиграть не только в Аргентине и Украине, но и в России, Марокко и Швеции.

"В конце концов, в жизни ты не можешь знать, что будет с тобой завтра. Ты выбираешь свое дальнейшее движение в зависимости от определенных факторов, которые у тебя есть. И сегодня я наслаждаюсь игрой здесь, в Украине", — отметил аргентинец в эфире программы "Моя гра".

Густаво не видит особых отличий марокканского футбола от остальных, зато некоторые реалии африканской страны его изрядно удивили.

"Футбол – он везде одинаковый. Там больше всего отличий в повседневной жизни, вне футбола. Разные обычаи, разная культура. В этом – самая большая разница. Самое странное для меня было – когда просто человек прогуливался с обезьяной, как с собакой – на поводке. Гуляли вместе – все, как обычно".