Украина

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился своими эмоциями после матча с Олимпиком.

В очередном туре чемпионата Украины киевляне без особых проблем переиграли Олимпик (4:0). Беседин забил первый гол своей команды в этом матче.

"Игра получилась зрелищной, комбинации проходили, голы все забили рабочие, а главное – мы не позволили сопернику создать опасные моменты у собственных ворот, немаловажно, что сыграли сзади на ноль. Это придает уверенность всей команде. Теперь нужно двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом", — приводит слова Артема официальный сайт Динамо.

"Матчи бывают разные раз на раз не приходится. Одна игра с Олимпиком дается, как, например, сегодня, во второй забиваем только на последней минуте. Главное – играть до самого финального свистка, не расслабляться и доводить матчи до логического завершения. У нас обязательно будут и победы, и болельщики будут приходить. Хочется, чтобы их было на стадионе еще больше – нас их поддержка подбадривает".

"Я надеюсь, что схема в три защитника скоро станет привычной для нашей команды. У нас неплохо получается так играть. Это более атакующая тактика. Главное, чтобы вся команда сплочено работала и впереди, и в обороне. Тогда эта схема будет не просто работать, а работать хорошо. Важно, чтобы каждый футболист добросовестно выполнял свои функции на футбольном поле, тогда каждый матч будет удачным".

"Поражение Шахтера? Мы не смотрим на то, как играет Шахтер или другие команды. Мы играем в свой футбол, навязываем оппонентам свою игру. «Динамо» не должно оглядываться на кого-то. На каком бы месте мы не находились, будем выходить и все время играть только на победу. Нужно продолжать так делать и в дальнейшем".

После 24-х сыгранных туров УПЛ Киевляне занимает второе место в чемпионате, отставая от Горняков на 11 очков.