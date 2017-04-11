Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился своим мнением о вредных привычках в футболе.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к курению и о том, распространена ли вредная привычка среди футболистов.

"Не буду врать: курящие есть. Но могу сказать точно, что я предупреждаю их. Как только будет падать физическая форма, то будем разговаривать. Думаю, в любой команде есть курящие игроки", — признался Вернидуб.

"Даже когда я был футболистом, мы в кубке УЕФА в Италии играли против Болоньи, после игры мы ждали автобус, который отвезет нас. Вышел футболист итальянской команды, идет и смело курит. Я тогда очень удивился. Нам тогда это было непонятно. У них другое отношение к подобным вещам, другой менталитет. А нам приходилось прятаться (улыбается)", — вспоминает тренер Зари.

"Не скрою, что это очень вредная привычка. Сам курю и никак бросить не могу. Считаю, что спортсмен должен быть спортсменом. По крайней мере, от курения точно должен отказаться. Но если выпить бокал вина или пива в день отдыха, то ничего страшного тут нет. Все мы люди. Самое важное, чтобы этот бокал не превратился в литр, два или три", — предупреждает Вернидуб.

Напомним, что в последнем матче Заря поделила очки с Александрией.