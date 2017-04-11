Украина

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о передаче матчей в единый телевизионный пул.

"Все вот эти разговоры о едином пуле — это разговоры не для нас. Единый пул — это что? Канал Футбол, который будет с первой до последней минуты хаять киевское Динамо во всех программах, оскорблять моих футболистов, а я буду молчать? Не будет этого никогда", — сказал Суркис в интервью FootballHub.

"Какие деньги бы нам не предложили — пусть даже на мечтают. Киевское Динамо единый пул никому не передаст. Мы как транслировали, так и будем транслировать наши матчи на канале 2+2. Если канал 2+2 не захочет — поверьте, есть много желающих каналов транслировать наши матчи".

"Если люди позволили себе оскорбить моих футболистов и думают, что прошло время и я забыл? Я ничего не забыл, я все помню", — признался президент Динамо.

Ранее Игорь Суркис заявлял о том, что перенос матча с Шахтером никак не связан со свадьбой дочери.