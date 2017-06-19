Украина

В финальном поединке первенства Украины среди аматоров Агробизнес из Волочиска разгромил харьковский Металлист 1925 со счетом 4:0.

Решающий поединок чемпионата Украины среди аматоров, состоявшийся на НСК Олимпийский в Киеве, завершилась уверенной победой номинальных гостей – Агробизнеса (Волочиск, Хмельницкая область), который уверенно переиграл Металлист 1925.

Металлист 1925 – Агробизнес 0:4

Голы: Темнюк, 21, 41, 71, Груша, 57.

Несмотря на крупный счет, нельзя сказать, что «гости» имели подавляющее преимущество. Однако команда из Волочиска сыграла хладнокровно и надежно в обороне и использовала многочисленные ошибки харьковчан.

Счет был открыт на 21-й минутепосле того, как вратарь Металлиста 1925 Федак неудачно отбил дальний удар на Темнюка, который был точен на добивании. Он же спустя 20 минут счет удвоил, а после перерыва хмельничане дважды ловили бросившегося отыгрываться соперника на контратаках.

А на 84-й минуте из-за сначала устроивших файер-шоу, а затем выбежавших на поле ультрас Металлиста 1925, арбитр остановил матч, а когда распоясав-шихся хулиганов угомонить не удалось, объявил о его завершении.

Агробизнес получил заслуженные награды, а судьба Металлиста 1925 будет решаться на Исполкоме Федерации футбола Украины.