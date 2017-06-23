Украина

Фанаты харьковского клуба выступили с видеообращением к Агробизнесу.

В финале чемпионата Украины среди аматоров Металлист 1925 играл с Агробизнесом. При счете 0:4 в пользу Агробизнеса ультрас Металлиста выбежали на поле, а затем устроили драку с болельщиком Агробизнеса.

Ультрас харьковского клуба опубликовали на своей странице в Facebook видеообращение, в котором извинились за драку на НСК Олимпийский.

"Мы те, кто первые стали на защиту Майдана, мы те, кто одни из первых пошли на фронт на восток. Наш патриотизм неоспорим, но и он не застраховал нас от ошибок. Мы хотим попросить прощения у команды Агробизнес и их болельщиков за участие в срыве матча и за то, что праздник футбола закончился драматично. Произошедшее не красит нас, мы обещаем сделать все, чтобы подобное не повторилось", — говорится в сообщении.