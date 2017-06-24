Украина

Нападающий киевского Динамо прокомментировал проваленный медосмотр в греческом клубе.

Ранее сообщалось, что нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани не прошел медосмотр в Олимпиакосе, из-за чего его трансфер сорвался.

"Олимпиакос просто не договорился с Динамо. Моя травма не помешала бы мне играть. Сейчас я буду работать с личным тренером, чтобы набрать форму", – цитирует Мбокани Dhnet.be.

"Два года мои колени выдерживали нагрузку в АПЛ. Вы думаете, что в Норвиче и Халле медосмотр как-то отличается? В Англии физически намного сложнее, чем в Греции. Моя репутация теперь запятнана, хотя я еще могу играть на самом высоком уровне".

"Греческие СМИ заставили людей поверить, что я потерян для футбола. Но у меня все получилось бы. Я пошел на серьезные финансовые уступки. Сейчас я очень разочарован".

Напомним, в минувшем сезоне форвард играл за Халл Сити. Мбокани провел лишь 12 матчей и ни разу не поразил ворота соперников.