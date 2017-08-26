Украина

Алексею Антонову, Сергею Политыло и Ивану Бобко сказали, что они могут искать новые команды.

Одесский Черноморец близко месяца назад пополнился тремя игроками, которые ранее уже выступали в команде - Алексей Антонов, Сергей Политыло и Иван Бобко.

По информации телеканала Футбол 1, все три игрока уже в ближайшее время покинут клуб.

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Грановский заявил Антонову, Политыло и Бобко, что они могут искать новые команды. О причинах такого решения не сообщается.

Отметим, что в начале недели именно эти игроки были переведены в дубль одесситов.