Алексею Антонову, Сергею Политыло и Ивану Бобко сказали, что они могут искать новые команды.
Алексей Антонов, getty images
26 августа 2017, 15:12
Одесский Черноморец близко месяца назад пополнился тремя игроками, которые ранее уже выступали в команде - Алексей Антонов, Сергей Политыло и Иван Бобко.
По информации телеканала Футбол 1, все три игрока уже в ближайшее время покинут клуб.
Исполняющий обязанности главного тренера Александр Грановский заявил Антонову, Политыло и Бобко, что они могут искать новые команды. О причинах такого решения не сообщается.
Отметим, что в начале недели именно эти игроки были переведены в дубль одесситов.