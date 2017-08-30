Украина

Форвард Бруно Байо стал игроком луганской Зари.

Луганская Заря нашла усиление на позиции центрального нападающего в лице бразильца Бруно Байо.

По информации агентства ShowBall Assessoria Esportiva, которое представляет интересы футболиста, Байо подписал контракт с луганчанами сроком на два года.

Atleta Showball Bruno Henrique Baio assinou seu primeiro contrato internacional como jogador profissional de futebol com o FC Zorya Luhansk. O contrato com o time ucraniano é de dois anos! 🇺🇦 Parabéns Bruno que Deus te abençoe! #Showball #Zorya #Assessoria #Transfer Публикация от ShowBall Assessoria Esportiva® (@showballae) Авг 29 2017 в 6:11 PDT

Высокорослый форвард (рост 197 см), является воспитанником бразильского Интернасьонала, с которым расторг соглашение нынешним летом.

В прошлом сезоне 21-летний Байо играл в бразильской Серии Б за клуб Крисиуме, провел 11 матчей (лишь три в основе) и отметился тремя забитыми голами.

Отметим, что накануне Заря рассталась с другим бразильцем — защитником Рафаэлем Форстером, который перешел в Лудогорец.