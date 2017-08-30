Форвард Бруно Байо стал игроком луганской Зари.
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30 августа 2017, 14:53
Луганская Заря нашла усиление на позиции центрального нападающего в лице бразильца Бруно Байо.
По информации агентства ShowBall Assessoria Esportiva, которое представляет интересы футболиста, Байо подписал контракт с луганчанами сроком на два года.
Высокорослый форвард (рост 197 см), является воспитанником бразильского Интернасьонала, с которым расторг соглашение нынешним летом.
В прошлом сезоне 21-летний Байо играл в бразильской Серии Б за клуб Крисиуме, провел 11 матчей (лишь три в основе) и отметился тремя забитыми голами.
Отметим, что накануне Заря рассталась с другим бразильцем — защитником Рафаэлем Форстером, который перешел в Лудогорец.