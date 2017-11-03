Украина

Защитник Олимпика Артем Шабанов в комментарии Football.ua рассказал о предстоящем матче с Зарей.

Олимпик и Заря встретятся в центральном матче 15-го тура чемпионата Украины. Защитник дончан рассказал, чего ожидает от этого матча.

"Матч за третье место? Думаю, рано пока об этом говорить. Скорее, это матч за шесть очков. Постараемся сыграть первым номером, навязать свою игру Заре. На старте сезона мы их уже обыгрывали, но тогда команда Вернидуба была другой. Они набрали ход и сейчас показывают совсем другой футбол. Думаю, болельщиков ждет интересный матч, зрелищный", — рассказал Шабанов в интервью Football.ua.

"Усталость? Нет, все нормально, работаем в привычном режиме, силы еще есть. Тем более, впереди будет небольшая пауза, можно будет перезарядить батарейки, но пока все мысли о Заре, никто и не думает расслабляться.

Луганчане больше месяца играют в режиме двух матчей в неделю. Не думаю, что они будут уставшими после матча с Гертой. Наоборот, они будут дополнительно мотивированы, ведь после поражения в Германии захотят реабилитироваться в чемпионате".

Поединок состоится в воскресенье, 5 ноября, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало матча Олимпик — Заря в 19:30 по Киеву.