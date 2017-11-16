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Главный тренер Олимпика дал большое интервью Football.ua, в котором рассказал о предстоящем матче с Черноморцем, борьбе за бронзовые медали, зимнем усилении и своем любимом стиле игры.

- Роман Николаевич, ничья с Зарей вызвала массу эмоций в команде. Развитие событий в том матче не ударит по психологии команды?

- Футболисты и тренерский штаб должны уметь забывать как хорошие, так и плохие матчи. Хотя я не могу сказать, что мы провели плохую игру с луганчанами. Мы вели в счете, но не смогли его удержать. Это, конечно, плохо, но не трагично. Мы расстроены, что не смогли выиграть, но ведь мы и не проиграли. Ничего страшного, впереди сложные матчи, нужно было как можно быстрее забыть игру. Думаю, ребята сейчас думают только о будущем.

- Матч с Зарей уже анализировали?

- Конечно. Для себя я разобрался в причинах того, почему так получилось, отметил некоторые моменты. Мы сделали выводы, донесли все до команды и, надеемся, в будущем не наступим на те же грабли.

- На ваш взгляд, третье место Олимпика на данном этапе – закономерный результат?

- На сегодня – да. Мы ведь проиграли только Динамо и Шахтеру, никому из конкурентов не уступили. Поэтому закономерно, но нельзя говорить, что так будет и завтра. Нам очень хотелось бы остаться на третьем месте и в будущем, но сделать это будет очень сложно, ведь впереди еще много матчей, конкуренция огромная, все команды равны. Какой будет результат в следующем матче – всегда сложно прогнозировать.

- Ваша команда установила клубный рекорд – забивает в восьми матчах кряду. Можно сказать, что вы добились от ребят лучшей игры в атаке, нежели в начале сезона?

- Сейчас уже ребята вкатились в сезон. Мы мало забивали в начале сезона, старались больше говорить об этом, работали на тренировках над устранением своих ошибок. То, что сегодня у нас в этих аспектах игра получается, это, безусловно, заслуга ребят, которые много работали на тренировках.

- Впереди матч с Черноморцем. В Одессе вас устроит только победа?

- Это даже не обсуждается. Такая задача у нас стоит перед каждой игрой вне зависимости от имени соперника. Могу сказать, что Черноморец – непростая команда, обороняется большими силами, в ее составе есть рослые, квалифицированные защитники, которые хорошо ведут борьбу. У них быстрая группа атаки, они здорово выбегают в контратаки. У Моряков конструктивный центр поля, где солируют Политыло и Ковалец. Нас ожидает очень непростой матч в Одессе.

- Моряки с Олегом Дулубом не проигрывают уже пять матчей и даже смогли обыграть Динамо. Предпоследнее место команды в турнирной таблице – обманчиво?

- Конечно! Это команда с большим потенциалом, но сейчас они занимают место в зоне вылета. Вероятно, на то есть свои причины. Была смена тренерского штаба, есть еще какие-то моменты. Но в целом, я считаю, по подбору исполнителей одесситы могут бороться за место в первой шестерке.

- В Одессе вам придется обходиться без дисквалифицированного Мохи…

- Для нас дисквалификация Мохи – это потеря. Но команда, которая претендует на третье место, должна находить резервы. Думаю, те ребята, которые выйдут на поле, достойно заменят марокканца. У них будет возможность выйти и доказать, что ты не хуже и готов составить конкуренцию.

- Какие еще кадровые проблемы у вас есть?

- На сегодняшний день пока не готов говорить на эту тему, в среду у нас будет тренировка, посмотрим на работу Андрея Богданова и Виталия Федорива. Только тогда можно будет говорить о том, кто в каком состоянии, кто готовится к игре, а кто нет.

- Беленький и Лукьянчук с молодежной сборной Украины провели два матча, причем совершили трудный перелет в Шотландию и обратно. Они будут готовы к воскресной битве в Одессе?

- Перелеты, переезды, игры – это все нагрузка. Но они молодые ребята, у них молодой организм, который быстро восстанавливается. Думаю, физически они будут готовы. Необходимо будет их перезагрузить после тех задач, которые им ставили в молодежной сборной, помочь им окунуться в клубную работу.

- Моха – один из лучших левых вингеров в текущем чемпионате по оценкам Instat. На ваш взгляд, это лучший сезон марокканца в его карьере?

- Да, Моха в этом сезоне как никогда результативен, забивает сам, отдает голевые передачи и выполняет большой объем работы. У него очень высокий КПД! Пожалуй, этот сезон марокканцу дается лучше всех предыдущих.

- Артем Шабанов дебютировал в национальной сборной Украины, став первым игроком Олимпика, сыгравшим в главной команде страны. Это достижение воодушевило самого Артема и его партнеров?

- Я на это надеюсь. Вызов Шабанова должен мотивировать остальных ребят, которые видят, что если работать на тренировках, демонстрировать свой уровень в играх, то тренеры сборной на тебя обратят внимание. А вот что значит этот вызов лично для Артема, покажут следующие матчи.

- На ваш взгляд, кроме Шабанова, кто находится ближе всего к вызову в сборную?

- Это Заури Махарадзе и Андрей Богданов.

- Олимпик показывает высокие результаты и делегирует в различные сборные своих игроков. Это не может не вызывать интерес к футболистам вашей команды со стороны других клубов. Зимой придется непросто удерживать лидеров?

- Я думаю, что будет непросто, но это уже задача нашего руководства. Если мы хотим ставить столь высокие задачи не только в первой части сезона, но и во второй, то нам нужно будет зимой не только удержать лидеров, но и добавить в команду четыре-пять исполнителей.

- Короткая лавочка запасных – главная проблема Олимпика?

- Не могу сказать, что у нас короткая лавочка. Просто те ребята, которые у нас есть, в силу своей молодости и неопытности не всегда могут соответствовать тем задачам, которые есть у команды. Мы не обгоним эти процессы. Ребята хоть и стараются, у них есть перспектива, но результат нужен сегодня. Не всегда получается играть без ошибок. Поэтому, чтобы наш успех не был кратковременным, и мы решали высокие задачи, нам необходимо усилиться опытными ребятами, которые помогут довести начатое до конца.

- Олимпик всегда славился хорошей академией. На игроков молодежной команды рассчитываете?

- Мы привлекаем к тренировкам с первой командой молодых и перспективных ребят, но для наших задач они пока что сыроваты.

- Какие позиции хотелось бы закрыть прежде всего?

- Это группа атаки, в первую очередь. Также хотелось бы усилить позиции крайних защитников. Вот основные моменты.

- Вы как никто другой умеете находить талантливых ребят в первой лиге. Уже есть кто-то на примете?

- Я слежу за матчами первой лиги, у меня уже действительно есть несколько футболистов на примете. С некоторыми из них мы даже общаемся. Но пока что ничего конкретного сказать не могу.

- У Очигавы, Лукьянчука и Мигунова в декабре заканчиваются арендные соглашения. Планируете их продлевать?

- Когда закончится первая часть сезона и команда уйдет в отпуск, мы подведем итоги. Только после этого будем смотреть, что делать дальше.

- Говорят, Шабановым интересуются Шахтер и Динамо. Кому он больше подходит?

- Знаю об это только из Интернета. Артем – действительно хороший футболист, у него есть потенциал. Думаю, он мог бы заиграть в любой из этих команд.

- На прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы по реформированию профессионального и аматорского футбола, на котором обговаривали формат следующего сезона в Премьер-лиге. Вас устраивает нынешний формат соревнований и 12 команд в элите?

- Мне бы хотелось, чтобы в Премьер-лиге было как можно больше команд. Если в итоге мы придем к тому, что элитный дивизион будут представлять 16 коллективов, это будет объективно. Главное, чтобы все участники соответствовали уровню Премьер-лиги по своим финансовым возможностям, инфраструктуре, чтобы не было мальчиков для битья. Тогда у нас будет интересный чемпионат.

- Календарный год близится к концу. Назовите тройку лучших игроков в украинской Премьер-лиге в 2017 году.

- Это сложный вопрос. Вероятно, в неё должны попасть представители Шахтера. Назову Фреда, Марлоса и Бернарда. Есть еще Тайсон, который тоже показывает футбол высокого уровня.

- Александр Бабич в свое время говорил, что хочет видеть игру своей команды похожей на игру Атлетико. А какой европейский топ-клуб для вас является примером для подражания?

- Даже не знаю, я не являюсь фанатом какой-то одной команды. Мне нравится игра, которая приносит результат. Мне по душе Атлетико, их игра. На сегодняшний день очень хороший футбол показывает Манчестер Сити, мне нравится Челси, пускай у них сейчас и небольшой спад. Полгода назад Синие показывали классный контратакующий футбол.

Я не являюсь приверженцем какого-то одного стиля. Считаю, что команда должна одинаково хорошо уметь играть и на контратаках, и действовать первым номером, в зависимости от соперника. Не важен стиль, важен результат. Главное, чтобы в игре команды была агрессия и она доставляла удовольствие болельщикам.