Рух пополнился двумя игроками из Мариуполя.
Новичок Первой Лиги, сменивший вчера логотип и клубные цвета, представил новых футболистов своей команды.
Ряды клуба пополнили полузащитник Николай Буй и защитник Игорь Дуць.
21-летний Буй — воспитанник львовского футбола. В 2016 году подписал соглашение из Мариуполем, с которым выступал в Первой Лиге (5 матчей). Подписал с Рухом однолетний контракт.
Дуць перебрался в Рух на правах годичной аренды из Шахтера. 23-летний футболист минувший сезон также провел в Мариуполе (10 матчей).