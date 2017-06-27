Украина: Первая лига

Рух пополнился двумя игроками из Мариуполя.

Новичок Первой Лиги, сменивший вчера логотип и клубные цвета, представил новых футболистов своей команды.

Ряды клуба пополнили полузащитник Николай Буй и защитник Игорь Дуць.

21-летний Буй — воспитанник львовского футбола. В 2016 году подписал соглашение из Мариуполем, с которым выступал в Первой Лиге (5 матчей). Подписал с Рухом однолетний контракт.

Дуць перебрался в Рух на правах годичной аренды из Шахтера. 23-летний футболист минувший сезон также провел в Мариуполе (10 матчей).