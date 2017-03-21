ЧМ-2018. Отбор

Игрок сборной Украины Артем Кравец прокомментировал предстоящий матч с Хорватией.

Форвард Гранады Артем Кравец заявил, что доволен конкуреницей в сборной Украины.

"Конкуренция всем только на благо. Я думаю, самое главное – чтобы сборная Украины достигла положительного результата. То, кто выйдет в основном составе, забьет – не имеет значения. Я думаю, что на по силам достичь хорошего результата", — сказал Кравец в интервью Футбол News.

Кравец отдал свой 11-ый игровой номер Евгению Селезневу.

"Селезнев меня попросил: он 9 лет играет под этим номером в сборной. Для меня это не проблема. Я не хочу каждый раз менять номера, но надеюсь, что новый 9-ый номер, будет у меня долгое время", — добавил украинец.

24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду.