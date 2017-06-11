ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Украины Николай Мативенко поделился мнением перед матчем со сборной Финляндии.

Перед матчем отбора к чемпионату мира 2018 года между сборными Финляндии и Украины Андрей Шевченко и Андрей Пятов дали предматчевую пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.

Защитиник Николай Матвиенко также прокомментировал предстоящий поединок.

"Поражение от Мальты щелкнуло нас по носу, заставило нас задуматься. Мы расслаблено подошли к той игре, а сейчас максимально сконцентрированы, дисциплинированы. Все завтра готовы выйти и побеждать. Мы немного разбирали прошлую игру с финнами, но в основном делаем акцент на своей игре, на том, как будем строить свою игру", — заявил Матвиенко в эфире Футбол 1.

Добавим, что официальный сайт УЕФА опубликовал список из 23 футболистов, которые сыграют против Финляндии.

Матч Финляндия — Украина состоится сегодня, 11 июня, в рамках 6-го тура отбора на ЧМ-2018, начало матча в 19:00. Добавим, что после 5-ти туров Украина занимает 3-е место в группе I.