ЧМ-2018. Отбор
Сборная России находится в рейтинге ФИФА ниже всех остальных участников чемпионата мира 2018 года.
Сборная России, twitter.com/teamrussia
16 ноября 2017, 15:28
Сегодня стали известны все 32 участника грядущего чемпионата мира. Последней на турнир квалифицировалась сборная Перу, оставившая за бортом Новую Зеландию.
Вылет новозеландцев, идущих 122-ми в рейтинге ФИФА, означает, что формально самым слабым участником ЧМ является сборная России, которая расположилась на 65-й строчке. Еще один участник ЧМ, Саудовская Аравия, идет 63-й.
Стоит отметить, что Россия при жеребьевке на правах хозяйки будет сеяна из первой корзины. Жеребьевка пройдет 1-го декабря.
Среди команд, которые не пробились на чемпионат мира, выше всех находятся сборные Чили (9-е место), Уэльса (14) и Италии (15).
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