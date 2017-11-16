ЧМ-2018. Отбор

Сборная России находится в рейтинге ФИФА ниже всех остальных участников чемпионата мира 2018 года.

Сегодня стали известны все 32 участника грядущего чемпионата мира. Последней на турнир квалифицировалась сборная Перу, оставившая за бортом Новую Зеландию.

Вылет новозеландцев, идущих 122-ми в рейтинге ФИФА, означает, что формально самым слабым участником ЧМ является сборная России, которая расположилась на 65-й строчке. Еще один участник ЧМ, Саудовская Аравия, идет 63-й.

Стоит отметить, что Россия при жеребьевке на правах хозяйки будет сеяна из первой корзины. Жеребьевка пройдет 1-го декабря.

Среди команд, которые не пробились на чемпионат мира, выше всех находятся сборные Чили (9-е место), Уэльса (14) и Италии (15).

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