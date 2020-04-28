Аргентина

Защитник Бока Хуниорс снова вспомнил об этапе в Динамо Киев.

Карлос Самбрано рассказал, что главный тренер не обращал внимания на него.

"В Украине я не существовал для главного тренера Динамо. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной. Не понимаю, почему так было".

"Со мной напрямую никто не говорил. Это касается руководства и тренерского штаба. Не хочу оглядываться назад, этот этап завершился", — приводит слова Карлоса Самбрано RPP.

Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав 30-летний футболист провел семь матчей и отметился одним забитым голом.

Ранее Самбрано рассказал, почему отказал Ливерпулю.

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