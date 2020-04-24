Англия

Перуанский защитник был близок к переходу в стан "красных".

Ливерпуль интересовался Карлосом Самбрано в сезоне-2015/16, когда перуанец выступал за Айнтрахт из Франкфурта.

Тем не менее, у защитника нашлась причина, по которой он отказал Юргену Клоппу.

"Я был в шаге от перехода в Ливерпуль. Их центральные защитники были травмированы, но я отказался от перехода, ведь я пообещал Айнтрахту, что останусь, чтобы помочь сохранить прописку в Бундеслиге.

Партнеры уговаривали меня согласиться на предложение, но я должен был сдержать слово. В итоге, в Ливерпуль перешел Жоэль Матип", — приводит слова Самбрано Libero.

Напомним, что на данный момент перуанец выступает за Бока Хуниорс, куда перебрался из Динамо.