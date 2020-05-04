В ближайшее трансферное окно аргентинский клуб могут покинуть все трое нынешних вратарей.
Фернандо Муслера, Getty Images
04 мая 2020, 14:28
Голкипер Галатасарая и сборной Уругвая Фернандо Муслера входит в сферу интересов Боки Хуниорс, сообщает El Observador.
"Генуэзцам" может понадобиться новый голкипер, поскольку все трое из нынешних, вполне вероятно, покинут клуб летом. Эстебан Андрада, который является основным, а также вызывается в сборную Аргентины, интересен другим клубам. В их числе – ПСЖ.
Маркос Диас выступает за Боку в аренде, срок которой закончится летом. А Агустин Росси, который отправлялся в аренду в Ланус, интересен Удинезе.
Боке Хуниорс придется сильно постараться, чтобы заполучить капитана Галатасарая Фернандо Муслеру. Предположительно, в Турции уругваец зарабатывает 3,5 млн евро за сезон.
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