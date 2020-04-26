Украина

Агустин Обандо может продолжить карьеру в чемпионате Украины.

Вингер Бока Хуниорс Агустин Обандо привлек внимание со стороны Шахтера, сообщает Radiodos. Данной информацией поделился аргентинский директор академии Шахтера Хорхе Раффо.

"В Шахтере было множество футболистов, которые приезжали из Бразилии, а затем успешно играли в топ-клубах Европы. Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Фред..."

"Обандо? Надеюсь, мы сможем его заполучить. Этот футболист нам очень нравится за его креативность", — сказал Хорхе Раффо.

Контракт Агустина с Бока Хуниорс рассчитан до 30 июня 2022 года.

Таким образом, Шахтер заинтересован в услугах двух игроков аргентинской команды. Ранее Директор академии Шахтера подтвердил интерес к Николасу Капальдо.

В текущем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Аргентины, но не отличился результативными действиями.

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