Вингер Бока Хуниорс Агустин Обандо привлек внимание со стороны Шахтера, сообщает Radiodos. Данной информацией поделился аргентинский директор академии Шахтера Хорхе Раффо.

"В Шахтере было множество футболистов, которые приезжали из Бразилии, а затем успешно играли в топ-клубах Европы. Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Фред..."

"Обандо? Надеюсь, мы сможем его заполучить. Этот футболист нам очень нравится за его креативность", — сказал Хорхе Раффо.

Контракт Агустина с Бока Хуниорс рассчитан до 30 июня 2022 года. 

Таким образом, Шахтер заинтересован в услугах двух игроков аргентинской команды. Ранее Директор академии Шахтера подтвердил интерес к Николасу Капальдо

В текущем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате Аргентины, но не отличился результативными действиями. 

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