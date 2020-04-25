Николас Капальдо может продолжить карьеру в чемпионате Украины.
Николас Капальдо, Getty Images
25 апреля 2020, 06:20
Центральный полузащитник Бока Хуниорс Николас Капальдо в ближайшем будущем может перебраться в украинскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист Луис Фрегосси.
По информации источника, 21-летний аргентинец попал в сферу интересов донецкого Шахтера, который намерен сделать предложение по футболисту.
Утверждается, что селекционная служба "горняков" следила за игрой Капальдо во время январского предолимпийского турнира в Колумбии. В Шахтере остались довольны уровнем игры аргентинского хавбека, поэтому всерьез настроены оформить его трансфер.
В текущем сезоне Николас Капальдо провел за Бока Хуниорс 16 поединков во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что вингер Шахтера Тете попал в сферу интересов Ньюкасла и Лестера.
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