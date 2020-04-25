Украина

Николас Капальдо может продолжить карьеру в чемпионате Украины.

Центральный полузащитник Бока Хуниорс Николас Капальдо в ближайшем будущем может перебраться в украинскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист Луис Фрегосси.

По информации источника, 21-летний аргентинец попал в сферу интересов донецкого Шахтера, который намерен сделать предложение по футболисту.

Утверждается, что селекционная служба "горняков" следила за игрой Капальдо во время январского предолимпийского турнира в Колумбии. В Шахтере остались довольны уровнем игры аргентинского хавбека, поэтому всерьез настроены оформить его трансфер.

В текущем сезоне Николас Капальдо провел за Бока Хуниорс 16 поединков во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что вингер Шахтера Тете попал в сферу интересов Ньюкасла и Лестера.

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