Ривер Плейт опасается, что Атлетико выкупит Сантос Борре

Аргентина

"Матрасники" могут захотеть выгодно перепродать игрока.

Спортивный директор Ривер Плейта Энцо Франческоли признался: в клубе опасаются того, что Атлетико воспользуется своим правом выкупа колумбийского нападающего Рафаэля Сантос Борре.

"Матрасники" владеют половиной экономических прав на игрока, а другую половину могут выкупить за 7 млн евро. После этого Атлетико может перепродать колумбийца в другой клуб.

"Это всегда опасно [иметь такой пункт в договоре]. Также было опасно иметь клаусулу в контракте Лукаса Аларио, которую могли выплатить действительно заинтересованные в нем клубы", — цитирует Франческоли Marca.

"Но это часть футбола, часть экономики, которая есть в Аргентине. Мы знали, что наши карманы недостаточно глубоки, чтобы выкупить все права на Рафу".

В этом сезоне Сантос Борре забил 13 голов и сделал два ассиста в 21 матче за Ривер Плейт во всех турнирах.