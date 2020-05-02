Испания

Защитник Интера исключил вероятность возвращения в свою бывшую команду.

Диего Годин не исключает, что когда-то будет снова находиться в Атлетико, но уже не в качестве профессионального футболиста.

"Меня постоянно спрашивают, но мое время в Атлетико закончилось. Это был лучший период в моей жизни, во всяком случае, на данный момент. Мое время в Атлетико закончилось, я перевернул страницу".

"Я не вернусь туда как игрок, посмотрим, может быть в другом качестве. Я навсегда останусь фанатом Атлетико", — приводит слова Диего Година Football Italia.

Напомним, что Годин выступал за Атлетико с 2010 и по 2019 год.

Ранее сообщалось, что МЮ и Тоттенхэм интересуются Годином.

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