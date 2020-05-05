Испания

Аргентинский Велес Сарсфилд отпустит игрока только если кто-то выплатит клаусулу.

Полузащитник Велеса Тиаго Альмада входит в сферу интересов Атлетико, сообщает AS. Однако аргентинцы не горят желанием отпускатьт 19-летнего футболиста, способного сыграть как на позиции десятки, так и на фланге атаки.

Чтобы подписать Альмаду, Атлетико придется выплатить его клаусулу – 22 млн евро. При этом отступные вырастут до 25 млн евро, если никто не заплатит их до 25 августа. Пока неизвестно, решатся ли "матрасники" на такой трансфер после кризиса, вызванного коронавирусом.

В прошлом сентябре Альмада продлил контракт с Велесом до 2023 года. В этом сезоне он отметился пятью голами и двумя ассистами в 25 играх за Велес Сарсфилд во всех турнирах.

Также Атлетико приписывают интерес к центральному защитнику Вальядолида Мохаммеду Салиссу.