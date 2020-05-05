Англия

Аргентинец рассказал, что английский форвард был для него настоящим примером.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро признался, что в детстве его кумиром был Майкл Оуэн.

"Когда я был ребенком, я обожал Майкла Оуэна. Об этом я написал даже в своей книге. Он был маленьким, поэтому и нравился мне. Он также играл под 10-м номером, как и я сейчас. А еще он тоже был нападающим. И меня осенила мысль: если такой невысокий игрок отлично играет в Премьер-лиге, то и я смогу. Мне тогда было 9-10 лет".

"Он забил восхитительный мяч за Англию на чемпионате мира 1998 года. Я был ребенком, и когда я увидел этот гол, то не мог поверить своим глазам. Я смотрел чемпионат мира у соседей и рассказывал всем, как я люблю Оуэна", — приводит слова аргентинца Sky Sports.

Ранее Агуэро также рассказал об эффективности работы с диетологом.

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