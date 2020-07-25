Аргентина

Ривер Плейт пока что не принял предложение по колумбийскому полузащитнику.

Московский ЦСКА сделал официальное предложение по трансферу полузащитника Ривер Плейт Хорхе Карраскаля, сообщает TyC Sports. "Армейцы" готовы заплатить 6 млн евро.

Однако 11% от этой суммы должно достаться предыдущему клубу Хорхе, Карпатам. Ривер Плейт же хочет получить 6 млн евро за свою долю, поэтому торги продолжаются. Возможно, стороны сойдутся на том, что аргентинский клуб получит процент в случае дальнейшей перепродажи игрока.

Ривер Плейт заплатил Карпатам 500 тысяч евро за аренду Карраскаля. Затем "миллионеры" воспользовались правом выкупа за 2,5 млн евро, но так и не выплатили эти деньги. Карпаты обратились по данному вопросу в ФИФА.

Сами Карпаты в начале июля получили трансферный бан от ФИФА за задержки с выплатами Севилье по трансферу Карраскаля.