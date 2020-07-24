Украина

Аргентинский клуб должен Карпатам 2,5 миллиона евро за Хорхе Карраскаля.

Ривер Плейт решил выкупить арендованного у Карпат Хорхе Карраскаля, однако не выплатил львовянам положенные 2,5 миллиона евро — сообщает GOLAZO.

Общая сумма, которую Ривер Плейт должен был заплатить Карпатам, составляет 3 миллиона, однако 500 тысяч именно за аренду аргентинцы заплатили.

Карпаты решили искать справедливости в ФИФА, поскольку 2/3 от трансфера Карраскаля принадлежат Севилье, которая добилась трансферного бана для «зелено-белых» из-за долга.

Ранее Карпаты отстранили от участия в УПЛ.