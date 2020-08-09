Аргентина

Аргентинец подписал соглашение до 2021 года.

Нападающий Карлос Тевес подписал новый контракт с Бока Хуниорс. Об этом сообщил брат и агент аргентинского форварда в своем твиттере.

"Карлос Тевес продлил контракт с Бока Хуниорс. Это хеппи-энд", – написал Диего Тевес.

По информации СМИ, соглашение форварда рассчитано до июня 2021 года с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тевес вернулся в Бока Хуниорс в январе 2018-го, покинув китайский Шанхай Шеньхуа. В этом сезоне 36-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сине-золотых", отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бока Хуниорс заинтересована в подписании нападающего Марио Балотелли.