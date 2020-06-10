Аргентина

Аргентинский клуб нацелился на защитника МЮ.

Защитник Манчестер Юнайтед Маркус Рохо попал в сферу интересов Бока Хуниорс, сообщает ESPN.

"Сине-золотые" намерены укрепить линию обороны и попытаются подписать аргентинского центрбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 19 млн евро.

Действующий контракт Рохо с МЮ рассчитан до июня 2021 года.

В январе этого года 30-летний игрок перешел на правах аренды в Эстудиантес, где провел один матч.

Ранее сообщалось, что в подписании Рохо также заинтересована Рома.