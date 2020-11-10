Аргентина

Специалист негативно отозвался об прошлом легенды.

Бывший тренер по физподготовке Диего Марадоны Фернандо Синьорини рассказал, как легендарный аргентинец предлагал ему попробовать наркотики.

"Дело было в Неаполе. Он пригласил меня попробовать кокаин с предлогом, что я стану разговорчивее. Я отказался, однако он не особо понял меня. Я сказал Диего, что хочу различать позитивные и негативные моменты в жизни, а наркотики не позволят мне этого делать".

"Кроме того, чтобы доставать кокаин, потребуется много денег. А я что, Марадона? Нет. Я всего лишь его тренер по физподготовке", — цитирует Синьорини AS.

Отметим, неделей ранее Диего Марадона был госпитализирован и перенес операцию на мозге. Она прошла успешно, но экс-футболист продолжает находиться под присмотром врачей.