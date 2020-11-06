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Звезда футбола уже чувствует себя лучше.

Легендарный футболист Диего Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был госпитализирован, дабы провести операцию на головном мозге в результате обнаружения субдуральной гематомы.

Операция прошла успешно, но Марадону пока не выпишут из больницы. Об этом сообщил врач именитого футболиста в интервью ESPN.

"Диего здоров. КТ, которую мы сделали сегодня, была очень хорошей. Мы даже танцевали с Диего... Но мы также заметили в процессе послеоперационного восстановления некоторые эпизоды замешательства. План состоит в том, чтобы следить за лечением, которое, как мы полагаем, продлится несколько дней".

"Так будет лучшее для Диего. Мы не сомневаемся в этом, и это прекрасная возможность сделать все для его здоровья. Сегодня он остается в больнице и будет здесь еще несколько дней", — сказал доктор Леопольдо Луке.