Защитник продолжит карьеру в Аргентине.
Маркос Рохо, Getty Images
04 января 2021, 23:56
Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо находится в шаге от перехода в аргентинский Бока Хуниорс.
По информации журналиста Мартина Аревало, 30-летний футболист уже согласовал контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на три года.
Действующий контракт с Манчестер Юнайтед у Рохо заканчивается летом 2021 года, однако "красные дьяволы" могут использовать функцию автоматического продления на один год.
Отметим, Рохо не был включен в заявку МЮ на текущий сезон и провел лишь один матч за команду U-23 в Лиге профессионального развития.
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