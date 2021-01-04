Аргентина

Защитник продолжит карьеру в Аргентине.

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо находится в шаге от перехода в аргентинский Бока Хуниорс.

По информации журналиста Мартина Аревало, 30-летний футболист уже согласовал контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на три года.

Действующий контракт с Манчестер Юнайтед у Рохо заканчивается летом 2021 года, однако "красные дьяволы" могут использовать функцию автоматического продления на один год.

Отметим, Рохо не был включен в заявку МЮ на текущий сезон и провел лишь один матч за команду U-23 в Лиге профессионального развития.

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