Украина: Первая лига

Аргентинец рассказал об инциденте с нападающим.

Маркос Рохо оказался очень смелым человеком — аргентинец в свое время устроил конфронтацию со Златаном Ибрагимовичем прямо на поле, что вылилось в конфликт уже в раздевалке.

"Это был матч Лиги Европы против Ростова. Ибрагимович хотел, чтобы я отдавал передачи только ему, но я часто пасовал на Погба.

Тогда он стал поднимать руки и кричать много всего на английском и испанском. Я ему ответил: "Что с тобой не так, носатый? Закрой рот".

Я знал, что если он доберется до меня, то убьет. Он ростом почти два метра и каратист.Когда он зашел в раздевалку, я прямо сказал ему прямо, чтобы он закрыл рот и перестал кричать. Мы стали оскорблять друг друга, а товарищи по команде наблюдали.

В разгар ссоры Жозе Моуринью пытался нас успокоить. Я продолжал ругаться, это был мой способ защиты. Несколько дней спустя,во время завтрака, кто-то схватил меня за шею. Смеясь, он сказал мне: "Ублюдок, нельзя так разговаривать со мной при всех". С тех пор мы очень хорошо ладим", – приводит слова Рохо AS.

Напомним, Златан Ибрагимович уже давно не выступает за Манчестер Юнайтед, а Маркос Рохо лишь этой зимой перебрался в Эстудиантес.