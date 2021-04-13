Аргентина

Футболист может сменит Англию на Аргентину.

Аргентинский Бока Хуниорс интересуется нападающим Манчестер Юнайтед Эдинсоном Кавани.

Уже сообщалось, что Бока ближайшим летом готов предложить уругвайскому нападающему Манчестер Юнайтед Эдинсону Кавани переход на правах свободного агента.

Ныне стало известно, что многоразовый чемпион Аргентины хотел бы заключить контракт с форвардом МЮ на два года, до лета 2023. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Также известно, что президент клуба Хуан Роман Рикельме работает над сделкой уже с февраля 2020 года.

Напомним, нынешний контракт с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2021 года.

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