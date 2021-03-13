Англия

Английский клуб передумал предлагать нападающему новый контракт.

Манчестер Юнайтед остался недоволен физической формой Эдинсона Кавани в последнее время, сообщает Manchester Evening News.

Ввиду такого развития событий, "красные дьяволы" сомневаются в целесообразности продления контракта с уругвайцем.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 25 поединков, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 2 результативные передачи.

Напомним, что и сам нападающий не горит желанием продлевать сотрудничество с "красными дьяволами".