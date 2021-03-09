Англия

Отец уругвайского нападающего рассказал о планах сына на будущее.

Отец нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани рассказал о том, что его сын хочет вернуться в Южную Америку.

"Я хочу, чтобы Эдинсон играл за команду, которая борется за важные трофеи. У него было много разговоров с [вице-президентом Бока Хуниорс ] Рикельме, и он хотел бы играть за их команду.

В середине года он хотел бы вернуться в Южную Америку. Кавани не хочет продлевать контракт с Манчестер Юнайтед. Он хочет вернуться.

Я думаю, что он собирается вернуться в июне этого года. В его контракте есть пункт, который позволяет ему уйти в июне.

Есть вещи, которые иногда раздражают нас, людей, дисквалификация из-за слова "негрито" раздражала его. Это сказалась на нем", — приводит слова отца Кавани Goal.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 25 поединков, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 2 результативные передачи.

Напомним, что Манчестер Юнайтед собирался принять решение о будущем Кавани, когда тот вернется в строй.