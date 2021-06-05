Аргентина

37-летний форвард продолжит карьеру в другой команде.

Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес заявил, что он не будет продлевать контракт с аргентинским клубом по семейным причинам.

"Мне нужно быть с мамой, мне нужно быть сыном. Три месяца назад ушел из жизни мой отец. Я хочу быть отцом, сыном и братом и это единственное, что сейчас у меня в голове.

Думал, что этот момент никогда не наступит. Я здесь, чтобы сказать, что покидаю этот клуб. Это не прощание, потому что я всегда буду рядом ради клуба и болельщиков. Буду не как футболист, но как человек из народа. Как игрок, я отдал все.

Для меня Бока — лучший клуб в мире. Мой отец поддерживал Боку, как и моя мать, моя жена и мой сын. Я не могу лгать ни им, ни болельщикам. Это решение только мое. В Бока вы должны выкладываться на полную, а я не готов к этому, особенно морально. Хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе. Не знаю, что буду делать дальше", — приводит слова Тевеса TyC Sports.

Для Тевеса это был третий период в Бока Хуниорс. Всего 37-летний форвард провел 192 матча в составе аргентинского клуба, забив 61 гол и отдав 30 ассистов.