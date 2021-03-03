Англия

Бразильский форвард "горожан" сравнялся с рекордом аргентинского нападающего.

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус смог забить в 39 матчах английской Премьер-лиги подряд, в которых команда Хосепа Гвардиолы не проиграла, что означало, что он сравнялся с рекордом АПЛ. Об этом сообщает Opta Joe.

Точно такого же рекордного показателя достиг в свое время бывший форвард Манчестер Сити Карлос Тевес.

Топ-5 этого рейтинга дополняют Дуайт Йорк (бывший форвард МЮ), забивший в 34 беспроигрышных матчах подряд, Сеск Фабрегас (бывший хавбек Арсенала) — 32 и Соломон Калу (бывший нападающий Челси) — 32.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити повторил рекорд Арсенала, установленный в 1999 году.

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