Форвард прокомментировал сравнения с другой аргентинской легендой.
Лионель Месси и Диего Марадона, Getty Images
04 декабря 2021, 15:19
Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился своим мнением о сравнении с легендарным форвардом Диего Марадоной.
"Никогда не сравнивал себя с Марадоной. Честно, абсолютно никогда. Я не обращал внимания на эти сравнения, хотя меня волновала некоторая критика в прошлом. У меня были сложности в сборной, но не по этим причинам.
Меня иногда злит критика, но это остается в раздевалке. Это должно остаться приватным. Близость делает команды более сильными и тот факт, что мы можем высказать в лицо вещи, которые можно улучшить. Это может случиться со мной и с другими игроками", – рассказал Месси в интервью France Football.
Ранее сообщалось, что Барселона и Бока Хуниорс сыграют в матче памяти Марадоны.