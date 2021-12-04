Аргентина

Форвард прокомментировал сравнения с другой аргентинской легендой.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился своим мнением о сравнении с легендарным форвардом Диего Марадоной.

"Никогда не сравнивал себя с Марадоной. Честно, абсолютно никогда. Я не обращал внимания на эти сравнения, хотя меня волновала некоторая критика в прошлом. У меня были сложности в сборной, но не по этим причинам.

Меня иногда злит критика, но это остается в раздевалке. Это должно остаться приватным. Близость делает команды более сильными и тот факт, что мы можем высказать в лицо вещи, которые можно улучшить. Это может случиться со мной и с другими игроками", – рассказал Месси в интервью France Football.

Ранее сообщалось, что Барселона и Бока Хуниорс сыграют в матче памяти Марадоны.